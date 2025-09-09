Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Холанд забил в восьми матчах подряд за сборную Норвегии, у форварда 46 голов в 45 играх
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд трижды поразил ворота Молдавии в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Таким образом, 25-летний форвард забил в восьмой игре подряд за национальную команду. Голевая серия Холанда в сборной Норвегии длится с ноября 2024 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

Всего нападающий отметился 46 мячами в 45 встречах в составе национальной команды.

Холанд дебютировал в сборной Норвегии в возрасте 19 лет 5 сентября 2019 года в матче квалификационного турнира к Евро-2020 с Мальтой (2:0). Первый гол за национальную команду игрок забил 4 сентября 2020 года в игре Лиги наций с Австрией (1:2).

Лучший бомбардир в мировом футболе:

