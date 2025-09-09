Холанд забил в восьми матчах подряд за сборную Норвегии, у форварда 46 голов в 45 играх

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд трижды поразил ворота Молдавии в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Таким образом, 25-летний форвард забил в восьмой игре подряд за национальную команду. Голевая серия Холанда в сборной Норвегии длится с ноября 2024 года.

Всего нападающий отметился 46 мячами в 45 встречах в составе национальной команды.

Холанд дебютировал в сборной Норвегии в возрасте 19 лет 5 сентября 2019 года в матче квалификационного турнира к Евро-2020 с Мальтой (2:0). Первый гол за национальную команду игрок забил 4 сентября 2020 года в игре Лиги наций с Австрией (1:2).

Материалы по теме Фото Холанд получил травму после удара о дверь автобуса сборной Норвегии. Игроку наложили 3 шва

Лучший бомбардир в мировом футболе: