Холанд забил в восьми матчах подряд за сборную Норвегии, у форварда 46 голов в 45 играх
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд трижды поразил ворота Молдавии в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Таким образом, 25-летний форвард забил в восьмой игре подряд за национальную команду. Голевая серия Холанда в сборной Норвегии длится с ноября 2024 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6' 2:0 Холанд – 11' 3:0 Холанд – 36' 4:0 Холанд – 43' 5:0 Эдегор – 45+1' 6:0 Холанд – 52' 7:0 Осгор – 68' 7:1 Эстигор – 74' 8:1 Осгор – 76' 9:1 Осгор – 79' 10:1 Холанд – 83' 11:1 Осгор – 90+1'
Всего нападающий отметился 46 мячами в 45 встречах в составе национальной команды.
Холанд дебютировал в сборной Норвегии в возрасте 19 лет 5 сентября 2019 года в матче квалификационного турнира к Евро-2020 с Мальтой (2:0). Первый гол за национальную команду игрок забил 4 сентября 2020 года в игре Лиги наций с Австрией (1:2).
