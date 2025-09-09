Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сборная России в следующем году может сыграть с командой Эфиопии

Сборная России в следующем году может сыграть с командой Эфиопии
Генеральный секретарь Федерации футбола Эфиопии Бахиру Тилахун Лимених высказался о возможном проведении товарищеского матча между местной сборной и национальной командой России.

«Мы согласны и готовы сыграть товарищеский матч с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие окна. Главное, чтобы было предложение, которое мы должны рассмотреть. Место этого матча для нас неважно — мы готовы принять Россию у себя, в Аддис-Абебе.

Если российская сборная захочет сыграть у себя дома, нужны гарантии и маршрут нашего приезда туда. В любом случае мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Лимениха Sport24.

