Владельца «Ноттингема» разозлили публичные высказывания экс-тренера команды — Sky Sports

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис был недоволен высказываниями экс главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту, сообщает Sky Sports. Португальский специалист был отправлен в отставку со своего поста, его сменил Ангелос Постекоглу.

По информации источника, Маринакис рассердился из-за того, что Нуну дважды за семь дней публично выступил с критикой в адрес него и клуба. Перед стартовой игрой сезона тренер открыто раскритиковал трансферную политику «Ноттингема», заявив, что его состав не готов к сезону. Позже Нуну заявил, что его отношения с владельцем сильно ухудшились после прихода Эду — правой руки Маринакиса и руководителя глобального футбольного направления.

По словам источника, Евангелос на протяжении недели размышлял, можно ли восстановить его отношения с тренером. Утверждается, что Нуну хотел обсудить ситуацию с владельцем клуба лично, однако встреча так и не состоялась. В итоге Маринакис решил, что лучше заменить тренера.