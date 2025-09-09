Скидки
Главная Футбол Новости

Сербия — Англия, результат матча 9 сентября 2025, счет 0:5, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

Гарри Кейн на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел англичан вперёд, Нони Мадуэке на 35-й минуте удвоил преимущество команды. Эзри Конса отличился на 52-й минуте, на 72-й минуте у сербов красную карточку получил Никола Миленкович. Марк Гехи отправил мяч в сетку ворот на 75-й минуте, а на 90-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти.

После этой игры Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, Англия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.

В своём следующем матче отбора на ЧМ-2026 Сербия дома сыграет с Албанией 11 октября, Англия 9 октября примет на своём поле Уэльс в товарищеской встрече.

Календарь матчей отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
Группы отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
