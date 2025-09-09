Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026

Окончен матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Гарри Кейн на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел англичан вперёд, Нони Мадуэке на 35-й минуте удвоил преимущество команды. Эзри Конса отличился на 52-й минуте, на 72-й минуте у сербов красную карточку получил Никола Миленкович. Марк Гехи отправил мяч в сетку ворот на 75-й минуте, а на 90-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти.

После этой игры Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, Англия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.

В своём следующем матче отбора на ЧМ-2026 Сербия дома сыграет с Албанией 11 октября, Англия 9 октября примет на своём поле Уэльс в товарищеской встрече.