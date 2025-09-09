Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Флориан Вирц: не представляю, когда впервые забью за «Ливерпуль», в АПЛ другой футбол

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своей адаптации в английской Премьер-лиге. Хавбек принял участие в трёх матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.

«Это другой чемпионат, здесь другой тип футбола. Я рад играть в АПЛ. Не представляю, когда забью свой первый гол. Надеюсь, это случится в следующей игре, но рано или поздно это произойдёт», — приводит слова Вирца RTL.

Немецкий полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

