Мбаппе забил 52-й гол за сборную Франции и опередил Анри, у Жиру — 57 мячей

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 52-й гол в составе «трёхцветных» в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Исландией. По этому показателю 26-летний футболист опередил бывшего нападающего французской национальной команды Тьерри Анри.
На текущий момент первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции занимает Оливье Жиру, поразивший ворота соперников 57 раз. При этом 38-летний форвард завершил международную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.
Мбаппе дебютировал за «трёхцветных» 25 марта 2017 года в игре отборочного турнира к чемпионату мира — 2018 с Люксембургом. Во встрече данной квалификации с Нидерландами, которая состоялась 31 августа 2017 года, Мбаппе забил дебютный гол за сборную Франции.
Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:
- 9 сентября 2025
-
23:39
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
21:55
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20