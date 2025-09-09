Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе забил 52-й гол за сборную Франции и опередил Анри, у Жиру — 57 мячей

Мбаппе забил 52-й гол за сборную Франции и опередил Анри, у Жиру — 57 мячей
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 52-й гол в составе «трёхцветных» в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Исландией. По этому показателю 26-летний футболист опередил бывшего нападающего французской национальной команды Тьерри Анри.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
2-й тайм
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 22'     1:1 Мбаппе – 45'     2:1 Баркола – 62'    
Удаления: Тчуамени – 68' / нет

На текущий момент первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции занимает Оливье Жиру, поразивший ворота соперников 57 раз. При этом 38-летний форвард завершил международную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

Мбаппе дебютировал за «трёхцветных» 25 марта 2017 года в игре отборочного турнира к чемпионату мира — 2018 с Люксембургом. Во встрече данной квалификации с Нидерландами, которая состоялась 31 августа 2017 года, Мбаппе забил дебютный гол за сборную Франции.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе: сборная Франции стала гораздо сильнее, чем была в 2022 году

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android