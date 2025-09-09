Мбаппе забил 52-й гол за сборную Франции и опередил Анри, у Жиру — 57 мячей

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 52-й гол в составе «трёхцветных» в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Исландией. По этому показателю 26-летний футболист опередил бывшего нападающего французской национальной команды Тьерри Анри.

На текущий момент первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции занимает Оливье Жиру, поразивший ворота соперников 57 раз. При этом 38-летний форвард завершил международную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

Мбаппе дебютировал за «трёхцветных» 25 марта 2017 года в игре отборочного турнира к чемпионату мира — 2018 с Люксембургом. Во встрече данной квалификации с Нидерландами, которая состоялась 31 августа 2017 года, Мбаппе забил дебютный гол за сборную Франции.

