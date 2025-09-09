Норвегия забила 11 голов в ворота Молдавии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил пента-трик

Окончен матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Молдавии. Победу со счётом 11:1 в этой игре одержали норвежцы. Встреча состоялась на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). В качестве главного арбитра матча выступил Балаж Берке (Венгрия).

Феликс Хорн Мюре на шестой минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Эрлинг Холанд на 11-й минуте удвоил преимущество команды, на 36-й минуте он оформил дубль, а на 43-й минуте — хет-трик. Мартин Эдегор на 45+1-й минуте забил пятый мяч норвежцев. На 52-й минуте Холанд оформил покер, а на 68-й минуте Тело Осгор увеличил разрыв в счёте. На 74-й минуте у норвежцев Лео Эстигор отметился автоголом, на 76-й и 79-й минуте (с пенальти) отличился Осгор, оформив хет-трик. На 83-й минуте Холанд отличился пента-триком. На 90+1-й минуте Осгор отметился покером.

Видеообзор матча доступен по ссылке.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I, Молдавия замыкает таблицу без набранных очков.

В своём следующем отборочном матче Норвегия на своём поле примет Израиль 11 октября, Молдавия 9 октября в гостях встретится с Румынией в товарищеском матче.