Норвегия — Молдавия, результат матча 9 сентября 2025, счет 11:1, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Норвегия забила 11 голов в ворота Молдавии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил пента-трик
Окончен матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Молдавии. Победу со счётом 11:1 в этой игре одержали норвежцы. Встреча состоялась на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). В качестве главного арбитра матча выступил Балаж Берке (Венгрия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

Феликс Хорн Мюре на шестой минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Эрлинг Холанд на 11-й минуте удвоил преимущество команды, на 36-й минуте он оформил дубль, а на 43-й минуте — хет-трик. Мартин Эдегор на 45+1-й минуте забил пятый мяч норвежцев. На 52-й минуте Холанд оформил покер, а на 68-й минуте Тело Осгор увеличил разрыв в счёте. На 74-й минуте у норвежцев Лео Эстигор отметился автоголом, на 76-й и 79-й минуте (с пенальти) отличился Осгор, оформив хет-трик. На 83-й минуте Холанд отличился пента-триком. На 90+1-й минуте Осгор отметился покером.

Видеообзор матча доступен по ссылке.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I, Молдавия замыкает таблицу без набранных очков.

В своём следующем отборочном матче Норвегия на своём поле примет Израиль 11 октября, Молдавия 9 октября в гостях встретится с Румынией в товарищеском матче.

Календарь матчей отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
Группы отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
