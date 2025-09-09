Хесе рассказал, как советовал Мбаппе перейти в «Реал»

Бывший нападающий «ПСЖ» и мадридского «Реала» Хесе Родригес вспомнил историю, как рекомендовал форварду Килиану Мбаппе перейти в стан «сливочных».

«Когда я уходил из «ПСЖ», «Реал» хотел подписать Мбаппе, и Килиан спросил меня: «Каково играть за «Реал»?». Я в ответ задал вопрос: «О чём ты мечтаешь?» Он ответил: «Выиграть «Золотой мяч». Тогда я сказал: «Ты должен перейти в «Реал», здесь [в «ПСЖ»] ты «Золотой мяч» не выиграешь». Он ответил: «Хорошо», — приводит слова Хесе French Football Weekly.

Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года нападающий был арендован «ПСЖ». Через год он перешёл во французский гранд на постоянной основе. Летом 2024 года Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента.