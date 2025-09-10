Кейн провёл 109-й матч за сборную Англии. Он опередил Мура, впереди — четыре футболиста
Матч 6-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Сербией (0:5) стал 109-м для нападающего Гарри Кейна в составе сборной Англии. 32-летний форвард опередил бывшего защитника «трёх львов» Бобби Мура (108).
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33' 0:2 Мадуэке – 35' 0:3 Конса – 52' 0:4 Гехи – 75' 0:5 Рашфорд – 90'
Удаления: Миленкович – 72' / нет
На текущий момент больше Кейна матчей за английскую национальную команду провели четыре футболиста: Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).
Кейн дебютировал в составе «трёх львов» в марте 2015 года в игре отборочного турнира к Евро-2016 с Литвой (4:0). В этой же встрече нападающий забил первый гол за сборную Англии. Кейн сделал это через 80 секунд после того, как вышел на замену во втором тайме.
