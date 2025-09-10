Скидки
Главная Футбол Новости

Кейн провёл 109-й матч за сборную Англии. Он опередил Мура, впереди — четыре футболиста

Матч 6-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Сербией (0:5) стал 109-м для нападающего Гарри Кейна в составе сборной Англии. 32-летний форвард опередил бывшего защитника «трёх львов» Бобби Мура (108).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

На текущий момент больше Кейна матчей за английскую национальную команду провели четыре футболиста: Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).

Кейн дебютировал в составе «трёх львов» в марте 2015 года в игре отборочного турнира к Евро-2016 с Литвой (4:0). В этой же встрече нападающий забил первый гол за сборную Англии. Кейн сделал это через 80 секунд после того, как вышел на замену во втором тайме.

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил Майклу Оуэну на критику в свой адрес

Лучший бомбардир в мировом футболе:

