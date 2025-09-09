Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к чемпионатам мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 39-й гол в матчах квалификации к чемпионатам мира. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к ЧМ, сравнявшись с бывшим нападающим Гватемалы Карлосом Руисом.

40-летний форвард отметился историческим мячом в игре 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией. На 58-й минуте португальский нападающий реализовал 11-метровый удар.

Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).

Лучший бомбардир в мировом футболе: