Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к чемпионатам мира
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 39-й гол в матчах квалификации к чемпионатам мира. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к ЧМ, сравнявшись с бывшим нападающим Гватемалы Карлосом Руисом.
40-летний форвард отметился историческим мячом в игре 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией. На 58-й минуте португальский нападающий реализовал 11-метровый удар.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
2-й тайм
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21' 1:1 Б. Силва – 36' 1:2 Роналду – 58' 2:2 Варга – 84' 2:3 Канселу – 86'
Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).
Лучший бомбардир в мировом футболе:
