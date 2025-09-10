«Это позор для нас». Тренер сборной Молдавии Клещенко — о разгромном поражении от Норвегии

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко в краткой форме подвёл итог матча с национальной командой Норвегии (1:11) в рамках 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Это позор для нас. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Клещенко Dagbladet.

В 2025 году сборная Молдавии приняла участие в шести матчах, в каждом из которых потерпела поражение: эта команда встречалась с Норвегией (0:5), с Эстонией (2:3), с Польшей (0:2), с Италией (0:2) и с Израилем (0:4).

Молдавия замыкает турнирную таблицу отборочной группы I без набранных очков, в своём следующем матче эта команда встретится с Румынией 9 октября в рамках товарищеской встречи.