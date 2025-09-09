Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии победить Венгрию в матче отбора к ЧМ

Завершился матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Барнабаш Варга. На 36-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва восстановил равновесие. На 58-й минуте форвард Криштиану Роналду вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти. На 84-й минуте Барнабаш Варга оформил дубль. На 86-й минуте защитник Жоау Канселу забил победный мяч сборной Португалии.

В 1-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0. В свою очередь, Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2).

