Сборная Австрии победила Боснию и Герцеговину благодаря голам Забитцера и Лаймера

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии. Игра проходила на стадионе «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывал онлайн-кинотеатр Okko. Игру также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер. На 50-й минуте нападающий хозяев Эдин Джеко восстановил равновесие. На 65-й минуте полузащитник Конрад Лаймер вывел австрийскую национальную команду вперёд.

