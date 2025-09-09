Скидки
Босния и Герцеговина — Австрия, результат матча 9 сентября 2025, счет 1:2, 6-й тур отбора к ЧМ 2026

Сборная Австрии победила Боснию и Герцеговину благодаря голам Забитцера и Лаймера
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии. Игра проходила на стадионе «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В прямом эфире встречу показывал онлайн-кинотеатр Okko. Игру также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Австрия
0:1 Забитцер – 49'     1:1 Джеко – 50'     1:2 Лаймер – 65'    
Удаления: нет / Виммер – 90+5'

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер. На 50-й минуте нападающий хозяев Эдин Джеко восстановил равновесие. На 65-й минуте полузащитник Конрад Лаймер вывел австрийскую национальную команду вперёд.

