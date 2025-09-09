Франция в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026, Мбаппе реализовал пенальти

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Исландии. Игра, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 22-й минуте нападающий Андри Гудьонсен забил первый гол и вывел Исландию вперёд. На 45-й минуте форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счёт. На 62-й минуте полузащитник Брэдли Баркола вывел хозяев вперёд.

На 68-й минуте хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте Андри Гудьонсен восстановил равенство в счёте, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола на защитнике Ибраиме Конате.