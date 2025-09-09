Скидки
Франция — Исландия, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 2:1, 2-й тур отборочного турнира к ЧМ 2026

Франция в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026, Мбаппе реализовал пенальти
Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Исландии. Игра, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21'     1:1 Мбаппе – 45'     2:1 Баркола – 62'    
Удаления: Тчуамени – 68' / нет

На 22-й минуте нападающий Андри Гудьонсен забил первый гол и вывел Исландию вперёд. На 45-й минуте форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счёт. На 62-й минуте полузащитник Брэдли Баркола вывел хозяев вперёд.

На 68-й минуте хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте Андри Гудьонсен восстановил равенство в счёте, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола на защитнике Ибраиме Конате.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица европейской квалификации ЧМ-2026
