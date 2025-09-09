Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 сентября:

Армения — Ирландия — 2:1;

Азербайджан — Украина — 1:1;

Босния и Герцеговина — Австрия — 1:2;

Албания — Латвия — 1:0;

Кипр — Румыния — 2:2;

Норвегия — Молдавия — 11:1;

Франция — Исландия — 2:1;

Венгрия — Португалия — 2:3;

Сербия — Англия — 0:5.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).