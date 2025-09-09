Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 9 сентября

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 9 сентября
Сегодня, 9 сентября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 сентября:

Армения — Ирландия — 2:1;
Азербайджан — Украина — 1:1;
Босния и Герцеговина — Австрия — 1:2;
Албания — Латвия — 1:0;
Кипр — Румыния — 2:2;
Норвегия — Молдавия — 11:1;
Франция — Исландия — 2:1;
Венгрия — Португалия — 2:3;
Сербия — Англия — 0:5.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица европейской квалификации ЧМ-2026
