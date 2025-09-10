Холанд стал первым норвежцем, забившим четыре гола и более в матче за сборную в XXI веке

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Молдавии (11:1).

Таким образом, Холанд записал на свой счёт историческое достижение: он стал первым норвежцем в XXI веке, забившим не менее четырёх голов в одном матче за взрослую сборную, сообщает Stata Football. На данный момент на счету Эрлинга 48 голов в 45 матчах за национальную команду.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I. В своём следующем отборочном матче Норвегия на домашнем поле примет Израиль 11 октября.