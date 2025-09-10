Скидки
Главная Футбол Новости

Холанд стал первым норвежцем, забившим четыре гола и более в матче за сборную в XXI веке

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Молдавии (11:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

Таким образом, Холанд записал на свой счёт историческое достижение: он стал первым норвежцем в XXI веке, забившим не менее четырёх голов в одном матче за взрослую сборную, сообщает Stata Football. На данный момент на счету Эрлинга 48 голов в 45 матчах за национальную команду.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I. В своём следующем отборочном матче Норвегия на домашнем поле примет Израиль 11 октября.

