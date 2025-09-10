Роналду обновил мировой рекорд, забив 141-й гол за сборную, второй — Месси со 114 мячами
Поделиться
40-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обновил мировой рекорд, отметившись 141-м голом за национальную команду в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией (2:3).
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21' 1:1 Б. Силва – 36' 1:2 Роналду – 58' 2:2 Варга – 84' 2:3 Канселу – 86'
На втором месте по голам за сборные находится 38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, поразивший ворота соперников 114 раз.
Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:25
-
00:14
-
00:10
-
00:06
-
00:03
-
00:00
- 9 сентября 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
21:55
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30