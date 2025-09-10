Скидки
Роналду обновил мировой рекорд, забив 141-й гол за сборную, второй — Месси со 114 мячами
40-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обновил мировой рекорд, отметившись 141-м голом за национальную команду в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией (2:3).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21'     1:1 Б. Силва – 36'     1:2 Роналду – 58'     2:2 Варга – 84'     2:3 Канселу – 86'    

На втором месте по голам за сборные находится 38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, поразивший ворота соперников 114 раз.

Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).

Лучший бомбардир в мировом футболе:

