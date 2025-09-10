Холанд лаконично отреагировал на свой пента-трик в матче с Молдавией
Поделиться
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал публикацию в социальной сети после матча 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Молдавией (11:1), в котором он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6' 2:0 Холанд – 11' 3:0 Холанд – 36' 4:0 Холанд – 43' 5:0 Эдегор – 45+1' 6:0 Холанд – 52' 7:0 Осгор – 68' 7:1 Эстигор – 74' 8:1 Осгор – 76' 9:1 Осгор – 79' 10:1 Холанд – 83' 11:1 Осгор – 90+1'
«Неплохо», — написал Холанд, выложив свою фотографию с мячом.
Всего в составе норвежской национальной команды 25-летний форвард забил 48 мячей в 45 встречах.
Холанд дебютировал в сборной Норвегии в возрасте 19 лет 5 сентября 2019 года в матче квалификационного турнира к Евро-2020 с Мальтой (2:0). Первый гол за национальную команду футболист забил 4 сентября 2020 года в игре Лиги наций с Австрией (1:2).
Материалы по теме
Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:36
-
00:32
-
00:25
-
00:14
-
00:10
-
00:06
-
00:03
-
00:00
- 9 сентября 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
21:55
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30