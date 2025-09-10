Холанд лаконично отреагировал на свой пента-трик в матче с Молдавией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал публикацию в социальной сети после матча 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Молдавией (11:1), в котором он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Неплохо», — написал Холанд, выложив свою фотографию с мячом.

Всего в составе норвежской национальной команды 25-летний форвард забил 48 мячей в 45 встречах.

Холанд дебютировал в сборной Норвегии в возрасте 19 лет 5 сентября 2019 года в матче квалификационного турнира к Евро-2020 с Мальтой (2:0). Первый гол за национальную команду футболист забил 4 сентября 2020 года в игре Лиги наций с Австрией (1:2).

