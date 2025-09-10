Скидки
Роналду отреагировал на победу Португалии в матче с Венгрией с его историческим голом

Роналду отреагировал на победу Португалии в матче с Венгрией с его историческим голом
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X поделился эмоциями после победного матча 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией (2:3). В этой игре 40-летний форвард забил гол, который стал для него 39-м в квалификации к чемпионатам мира. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к ЧМ, сравнявшись с бывшим нападающим Гватемалы Карлосом Руисом.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21'     1:1 Б. Силва – 36'     1:2 Роналду – 58'     2:2 Варга – 84'     2:3 Канселу – 86'    

«Две игры — две победы. Вперёд, Португалия», — написал португалец.

После двух туров отбора к чемпионату мира команда Роберто Мартинеса набрала шесть очков и занимает первое место в квартете F.

