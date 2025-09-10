Роналду отреагировал на победу Португалии в матче с Венгрией с его историческим голом

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X поделился эмоциями после победного матча 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией (2:3). В этой игре 40-летний форвард забил гол, который стал для него 39-м в квалификации к чемпионатам мира. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации к ЧМ, сравнявшись с бывшим нападающим Гватемалы Карлосом Руисом.

«Две игры — две победы. Вперёд, Португалия», — написал португалец.

После двух туров отбора к чемпионату мира команда Роберто Мартинеса набрала шесть очков и занимает первое место в квартете F.

