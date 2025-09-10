Казанский: сборная Португалии — один из фаворитов на чемпионате мира

Комментатор Okko Денис Казанский поделился мнением о матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии (2:3).

«Португальцы пока играют сами с собой. Мы видели, что случилось в Ереване — вот примерно то же самое, даже несмотря на счёт, произошло в Будапеште. Команда у Роберто Мартинеса невероятно интересная. Интересна тем, что все играют везде. Жёсткой структуры игры у португальцев нет. Огромное количество футболистов, которые сами сочиняют моменты и себе, и партнёрам, и, конечно, Криштиану во главе, который весь матч ходил в прекраснейшем настроении и чувствовал, что игра от него никуда не уйдёт.

У венгров два выпада, два гола. Сами венгры привезли себе ошибку. Но эти ошибки всегда провоцируются командами. И такое переключение регистров, что есть у сборной Португалии, заводит в тупик любую оборону. Сборная Португалии показывает свой статус фаворита. И в группе это понятно. Я думаю, что и один из фаворитов на чемпионате мира», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

