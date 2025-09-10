Сборная Молдавии по футболу потерпела самое крупное поражение в истории страны

Сборная Молдавии со счётом 1:11 проиграла национальной команде Норвегии в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, потерпев таким образом крупнейшее поражение в своей истории.

Ранее наиболее крупное поражение сборная Молдавии потерпела в матче с национальной командой Дании в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Та встреча, состоявшаяся в марте 2021 года, завершилась со счётом 8:0 в пользу датчан.

Молдавия замыкает турнирную таблицу отборочной группы I без набранных очков, в своём следующем матче эта команда встретится с Румынией 9 октября в рамках товарищеской встречи.