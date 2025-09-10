Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная Молдавии по футболу потерпела самое крупное поражение в истории страны

Сборная Молдавии со счётом 1:11 проиграла национальной команде Норвегии в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, потерпев таким образом крупнейшее поражение в своей истории.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

Ранее наиболее крупное поражение сборная Молдавии потерпела в матче с национальной командой Дании в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Та встреча, состоявшаяся в марте 2021 года, завершилась со счётом 8:0 в пользу датчан.

Молдавия замыкает турнирную таблицу отборочной группы I без набранных очков, в своём следующем матче эта команда встретится с Румынией 9 октября в рамках товарищеской встречи.

