Сборная Молдавии по футболу потерпела самое крупное поражение в истории страны
Сборная Молдавии со счётом 1:11 проиграла национальной команде Норвегии в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, потерпев таким образом крупнейшее поражение в своей истории.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6' 2:0 Холанд – 11' 3:0 Холанд – 36' 4:0 Холанд – 43' 5:0 Эдегор – 45+1' 6:0 Холанд – 52' 7:0 Осгор – 68' 7:1 Эстигор – 74' 8:1 Осгор – 76' 9:1 Осгор – 79' 10:1 Холанд – 83' 11:1 Осгор – 90+1'
Ранее наиболее крупное поражение сборная Молдавии потерпела в матче с национальной командой Дании в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Та встреча, состоявшаяся в марте 2021 года, завершилась со счётом 8:0 в пользу датчан.
Молдавия замыкает турнирную таблицу отборочной группы I без набранных очков, в своём следующем матче эта команда встретится с Румынией 9 октября в рамках товарищеской встречи.
