«Это просто безумие». Холанд высказался об 11:1 в матче с Молдавией

«Это просто безумие». Холанд высказался об 11:1 в матче с Молдавией
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Молдавией (11:1) в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Форвард в этой игре отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

«Это просто безумие. Тут и сказать нечего. Всё говорит само за себя. Круто, что я не только забиваю, но и отдаю пасы, это тоже важно. Главное — продолжать в том же духе. Мы все знаем, какова наша цель. На нас лежит большая ответственность, так что нужно просто выкладываться по полной», — приводит слова Холанда NRK со ссылкой на TV2.

Всего в составе норвежской национальной команды 25-летний форвард забил 48 мячей в 45 встречах.

