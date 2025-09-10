«Это просто безумие». Холанд высказался об 11:1 в матче с Молдавией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу над Молдавией (11:1) в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Форвард в этой игре отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Это просто безумие. Тут и сказать нечего. Всё говорит само за себя. Круто, что я не только забиваю, но и отдаю пасы, это тоже важно. Главное — продолжать в том же духе. Мы все знаем, какова наша цель. На нас лежит большая ответственность, так что нужно просто выкладываться по полной», — приводит слова Холанда NRK со ссылкой на TV2.

Всего в составе норвежской национальной команды 25-летний форвард забил 48 мячей в 45 встречах.