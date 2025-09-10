CIES: «Ливерпуль» — фаворит на победу в АПЛ, «Арсенал» — второй, «Челси» — третий

«Ливерпуль» — главный претендент на победу в английской Премьер-лиге нынешнего сезона по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Вероятность триумфа мерсисайдцев оценивается в 28,9%. Шансы на чемпионство «Арсенала» равны 18,8%, «Челси» — 16,2%.
Топ-5 главных претендентов на победу в АПЛ сезона-2025/2026 по версии CIES:
- «Ливерпуль» — 28,9%;
- «Арсенал» — 18,8%;
- «Челси» — 16,2%;
- «Манчестер Сити» — 14,4%;
- «Ноттингем Форест» — 7,9%.
После трёх туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает первое место. «Челси» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. «Арсенал» замыкает тройку лидеров с шестью очками. «Манчестер Сити» находится на 13-м месте (3), а «Ноттингем Форест» — на 10-м (4).
