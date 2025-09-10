Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

CIES: «Ливерпуль» — фаворит на победу в АПЛ, «Арсенал» — второй, «Челси» — третий

«Ливерпуль» — главный претендент на победу в английской Премьер-лиге нынешнего сезона по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Вероятность триумфа мерсисайдцев оценивается в 28,9%. Шансы на чемпионство «Арсенала» равны 18,8%, «Челси» — 16,2%.

Топ-5 главных претендентов на победу в АПЛ сезона-2025/2026 по версии CIES:

«Ливерпуль» — 28,9%; «Арсенал» — 18,8%; «Челси» — 16,2%; «Манчестер Сити» — 14,4%; «Ноттингем Форест» — 7,9%.

После трёх туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал девять очков и занимает первое место. «Челси» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. «Арсенал» замыкает тройку лидеров с шестью очками. «Манчестер Сити» находится на 13-м месте (3), а «Ноттингем Форест» — на 10-м (4).

