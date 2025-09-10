Стало известно расписание «Кубка Легенд» – 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Официальный сайт «Кубка Легенд» опубликовал расписание 17-го международного футбольного турнира имени Константина Еременко «Кубок Легенд» — 2025, который пройдёт в московском Дворце спорта «Мегаспорт» с 20 по 21 сентября.

Расписание первого игрового дня «Кубка легенд» — 2025 20 сентября

12:00 – группа А: «Легенды Европы» – «Легенды Турции»;

13:00 – группа Б: «Легенды Сербии» – «Легенды Азии»;

13:00 – 13:45 – автограф-сессия («Легенды Европы» и «Легенды России»);

14:00 – группы А: «Легенды Турции» – Сборная Мира;

15:00 – группа Б: «Легенды Азии» – «Легенды России»;

16:00 – церемония открытия;

16:30 – 17:15 – автограф-сессия («Легенды Турции» и «Легенды России»);

16:45 – группа А: Сборная Мира – «Легенды Европы»;

17:45 – группа Б: «Легенды России» – «Легенды Сербии».

13:00-13:45 — автограф-сессия команд, играющих за третье место;

13:30 – матч за пятое место;

14:30 – матч за третье место;

15:30 – финал;

16:30 – церемония награждения;

17:15-18:00 — автограф-сессия финалистов после церемонии награждения.

Победителем прошлогоднего турнира «Кубок Легенд» — 2024 стала команда легенд московского «Спартака».

