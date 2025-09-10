«Рыжий бандит!» Генич показал фотографию своего домашнего питомца

Известный футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич опубликовал фотографию своего домашнего питомца, собаку породы такса.

«Рыжий бандит! Наш новый член семьи», — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.

Геничу 47 лет. До того, как стать комментатором и журналистом он был профессиональным футболистом, воспитанником молодёжных клубов «Спартак» и «Динамо». Завершил карьеру Генич в 2005 году в «Амкаре». Также он известен выступлениями за «Химки», «Псков-2000», «Маккаби Ахи» (Израиль), «Вентспилс» (Латвия), «Монолит» и «Торгмаш». Константин играл на позиции полузащитника. Кроме того, Генич является тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ».