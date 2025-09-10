Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рыжий бандит!» Генич показал фотографию своего домашнего питомца

«Рыжий бандит!» Генич показал фотографию своего домашнего питомца
Комментарии

Известный футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич опубликовал фотографию своего домашнего питомца, собаку породы такса.

«Рыжий бандит! Наш новый член семьи», — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.

Геничу 47 лет. До того, как стать комментатором и журналистом он был профессиональным футболистом, воспитанником молодёжных клубов «Спартак» и «Динамо». Завершил карьеру Генич в 2005 году в «Амкаре». Также он известен выступлениями за «Химки», «Псков-2000», «Маккаби Ахи» (Израиль), «Вентспилс» (Латвия), «Монолит» и «Торгмаш». Константин играл на позиции полузащитника. Кроме того, Генич является тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Играем в удовольствие!» Генич — о первом тайме матча Катар — Россия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android