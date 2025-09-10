Луис Энрике — в основе сборной Бразилии на отборочный матч с Боливией

Стал известен состав сборной Бразилии на выездной матч заключительного, 18-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026 со сборной Боливии, который пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипаль» в боливийском Эль-Альто. Начало игры запланировано на 2:30 мск в ночь с 9 на 10 сентября.

В основе пентакампеонов сыграет футболист петербургского «Зенита» — 24-летний вингер Луис Энрике. Другой игрок сине-бело-голубых — 31-летний левый защитник Дуглас Сантос — остался в запасе.

В домашней игре 17-го тура квалификации к ЧМ-2026 со сборной Чили (3:0), которая прошла в ночь с 4 на 5 сентября, Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах, Луис Энрике вышел на замену и отметился результативной передачей.

Ранее Дуглас Сантос получил российский паспорт и право выступать за сборную России, однако после получения вызова в национальную команду Бразилии вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

Полный стартовый состав сборной Бразилии: Алисон, Витинью, Алешандро, Фабрисио Бруно, Каю Энрике, Андрей Сантос, Бруно, Самуэл Лино, Лукас Пакета, Луис Энрике, Ришарлисон.

Видео: Дуглас Сантос провёл тренировку в расположении сборной Бразилии