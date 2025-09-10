Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто убедил Энрике Кармо выбрать переход в ЦСКА. Сделка близка к завершению

Стало известно, кто убедил Энрике Кармо выбрать переход в ЦСКА. Сделка близка к завершению
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес убедил бразильского нападающего «Сан-Паулу» Энрике Кармо в необходимости перейти в московский клуб. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, Алвес рассказал своему бывшему партнёру по «Сан-Паулу», что ЦСКА — сильный клуб, а Москва — отличный город, а также, что вместе футболистам будет проще адаптироваться в новом чемпионате.

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил сделку по переходу Кармо из «Сан-Паулу». Сумма сделки — $ 6 млн фиксировано + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже.

В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» 18-летний Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Эксперт бразильского футбола охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Энрике Кармо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android