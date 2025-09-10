Стало известно, кто убедил Энрике Кармо выбрать переход в ЦСКА. Сделка близка к завершению

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес убедил бразильского нападающего «Сан-Паулу» Энрике Кармо в необходимости перейти в московский клуб. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, Алвес рассказал своему бывшему партнёру по «Сан-Паулу», что ЦСКА — сильный клуб, а Москва — отличный город, а также, что вместе футболистам будет проще адаптироваться в новом чемпионате.

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил сделку по переходу Кармо из «Сан-Паулу». Сумма сделки — $ 6 млн фиксировано + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже.

В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» 18-летний Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.