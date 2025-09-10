Ральф Рангник в матче Босния — Австрия приехал на тренерскую скамейку на электровелосипеде

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник применил необычный способ, чтобы добраться до тренерской скамейки в выездном отборочном матче к чемпионату мира — 2026 со сборной Боснии и Герцеговины (2:1). Специалист приехал на своё рабочее место перед игрой на электровелосипеде.

Как сообщает австрийское издание Heute, летом 2025 года 67-летний Рангник перенёс две операции на голеностопном суставе, после которых ограничил перемещение пешком по газону.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Австрии набрала 12 очков в четырёх матчах и при игре в запасе занимает второе место в отборочной группе H, уступая имеющей такое же количество очков Боснии по разнице мячей. Для прямого выхода на ЧМ-2026 необходимо занять на групповом этапе первое место, вторые места продолжат борьбу в стыковых матчах. Участниками группы являются также Румыния, Кипр и Сан-Марино.

