Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ральф Рангник в матче Босния — Австрия приехал на тренерскую скамейку на электровелосипеде

Ральф Рангник в матче Босния — Австрия приехал на тренерскую скамейку на электровелосипеде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник применил необычный способ, чтобы добраться до тренерской скамейки в выездном отборочном матче к чемпионату мира — 2026 со сборной Боснии и Герцеговины (2:1). Специалист приехал на своё рабочее место перед игрой на электровелосипеде.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Австрия
0:1 Забитцер – 49'     1:1 Джеко – 50'     1:2 Лаймер – 65'    
Удаления: нет / Виммер – 90+5'

Как сообщает австрийское издание Heute, летом 2025 года 67-летний Рангник перенёс две операции на голеностопном суставе, после которых ограничил перемещение пешком по газону.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Австрии набрала 12 очков в четырёх матчах и при игре в запасе занимает второе место в отборочной группе H, уступая имеющей такое же количество очков Боснии по разнице мячей. Для прямого выхода на ЧМ-2026 необходимо занять на групповом этапе первое место, вторые места продолжат борьбу в стыковых матчах. Участниками группы являются также Румыния, Кипр и Сан-Марино.

Календарь отбора УЕФА к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора УЕФА к ЧМ-2026

Видео: Рангник молча покинул матч «Спартак» — «Локомотив»

Материалы по теме
Сборная Австрии победила Боснию и Герцеговину благодаря голам Забитцера и Лаймера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android