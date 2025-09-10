Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Тухель отреагировал на разгромную победу над Сербией со счётом 5:0

Тренер сборной Англии Тухель отреагировал на разгромную победу над Сербией со счётом 5:0
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Сербии (5:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

«Я же вам говорил, что нужна небольшая вера в то, что мы делаем. Мы делимся с вами тем, что чувствуем и наблюдаем на тренировочном сборе – я не лгу вам. Если бы я не замечал этого, я бы сказал, что мы ещё не готовы.

Я рад, что игроки смогли показать то, что демонстрировали мне на протяжении этой недели. Эта неделя была великолепной – настрой и то, как мы сыграли в обоих матчах, впечатляют. Сегодня мы уверенно одержали победу над сильным соперником в непростых условиях. Это была командная работа – мы поддерживали друг друга.

На поле не было никакого негатива и разочарования. Для меня это было истинное командное взаимодействие. Мы продемонстрировали высокий уровень игры и заслужили свою победу», – приводит слова Тухеля ВВС.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведёт товарищеский матч с Уэльсом 9 октября.

