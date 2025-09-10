Скидки
Главная Футбол Новости

Семшов прокомментировал трансфер Александера Джику в «Спартак»

Семшов прокомментировал трансфер Александера Джику в «Спартак»
Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов высказался об игре недавно приобретённого ганского защитника «Спартака» Александера Джику из турецкого «Фенербахче».

«Тут тяжело что‑то говорить. Он играл за «Фенербахче» и сборную — опыт есть. Плюс после ухода Дуарте нужен был игрок в центральную ось. У «Спартака» проблемы с защитниками — кроме Литвинова и Бабича никого не осталось. Посмотрим, как он себя покажет», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, о трансфере ганского футболиста стало известно вчера, 9 сентября. Контракт игрока с московским клубом рассчитан на два года.

