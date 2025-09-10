Скидки
Космос — Велес. Прямая трансляция
Игорь Корнеев оценил трансфер защитника Александера Джику в «Спартак»

Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о переходе в московский «Спартак» из турецкого «Фенербахче» 31-летнего центрального защитника сборной Ганы Александера Джику.

«Это игрок достаточно опытный, мощный. Я бы не сказал, что супербыстрый, но это точно опытный защитник. Он наверняка усилит «Спартак», несмотря на возраст. Он в хорошей форме, неплохо играет на втором этаже. Опыта у него достаточно. Я вот только не понимаю, почему нельзя взять топового защитника, которому 24 года. Джику ведь 31. Наверное, просто Кахегао его знает — поэтому», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о подписании двухгодичного контракта с Джику 9 сентября, сумма трансферной компенсации (по данным портала Transfermarkt) составила € 2,5 млн. В сезоне-2024/2025 на счету игрока 38 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах и один забитый гол.

