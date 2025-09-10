Корнеев: при схеме с тремя защитниками Литвинов потеряет место в составе «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев предположил, как скажется на игровом времени 24-летнего центрального защитника сборной России Руслана Литвинова в «Спартаке» покупка красно-белыми ещё двух центрбеков — 23-летнего камерунца Кристофера Ву из «Ренна» и 31-летнего ганца Александера Джику из «Фенербахче».

«Ву был куплен за серьёзные деньги. Себя в «Ренне» он полностью не проявил, но он более резкий, чем Джику. У него и возраст хороший. Если бы он проявил себя в «Ренне», то смотрел бы в сторону Англии, а не России. Это усиление. Если Станкович оставит схему с тремя центральными защитниками, то место в составе потеряет Литвинов», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Руслана Литвинова девять матчей за «Спартак» во всех турнирах, один гол и один результативный пас.

Видео: Литвинов показал последствия столкновения с Бабичем