Главная Футбол Новости

Эквадор — Аргентина, результат матча 10 сентября 2025, счёт 1:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Аргентины без Месси проиграла Эквадору в отборочном матче к ЧМ-2026
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября завершился матч отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где встречались национальная команда Эквадора и сборная Аргентины. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Аргентина
1:0 Валенсия – 45+13'    
Удаления: Кайседо – 50' / Отаменди – 31'

Единственный мяч в этой встрече забил эквадорский форвард Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый. На 31-й минуте матча красную карточку получил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 50-й минуте встречи эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо получил вторую жёлтую карточку.

Звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в заявке не было.

Следующий матч для сборной Эквадора будет товарищеским, она проведёт его с США 11 октября. Национальная команда Аргентины встретится с Венесуэлой также 11 октября в рамках товарищеского матча.

Новости. Футбол
