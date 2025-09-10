Скидки
Космос — Велес. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-нападающего «Крыльев Советов» Цыпченко

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» сообщил о подписании контракта с 26-летним нападающим Дмитрием Цыпченко. Соглашение с футболистом заключено сроком на один год, переход осуществлён на правах свободного агента.

С августа 2020 года по июнь 2025 года Цыпченко выступал за «Крылья Советов» и покинул волжан после истечения срока действия контракта. В начале сезона-2025/2026 Дмитрий находился без клуба, тренируясь вместе с самарцами.

В сезоне-2024/2025 на счету Цыпченко 20 матчей во всех турнирах, два забитых мяча и один результативный пас.

