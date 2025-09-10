Скидки
Главная Футбол Новости

Корнеев высказался о последствиях отъезда Карпина в сборную России для «Динамо»

Корнеев высказался о последствиях отъезда Карпина в сборную России для «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев критически высказался о ситуации с совмещением постов главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина.

«Я против тренерских совмещений. Это накладывает какую‑то негативную сторону, как бы кто ни старался. Сейчас у «Динамо» сложный период — такого старта никто не ожидал. Тренер должен быть с командой, тренировать её. Надеюсь, что это не будет иметь негативный эффект. По сборной мы видим, как команда показала два разных матча по уровню. Сложно сейчас прогнозировать, в каком состоянии «Динамо». Каким бы ты ассистентом ни был — есть главный тренер», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России в сентябре 2025 года в товарищеских матчах сыграла вничью на своём поле с национальной командой Иордании (0:0) и крупно обыграла на выезде Катар (4:1). Столичное «Динамо» набрало восемь очков в семи матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице девятое место.

