Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перу — Парагвай, результат матча 10 сентября 2025, счет 0:1, 18-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Ассист Касереса помог Парагваю обыграть Перу в заключительном отборочном матче ЧМ-2026
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме завершился матч заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Парагвая. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Перу
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 78'    

Единственный гол на 78-й минуте игры забил полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса, которому ассистировал правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Игрок бело-голубых начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.

Парагвайцы набрали 28 очков в 18 матчах и завершили квалификационный турнир КОНМЕБОЛ на шестом месте, дающем прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android