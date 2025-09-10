Ассист Касереса помог Парагваю обыграть Перу в заключительном отборочном матче ЧМ-2026

В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме завершился матч заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Парагвая. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте игры забил полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса, которому ассистировал правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Игрок бело-голубых начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.

Парагвайцы набрали 28 очков в 18 матчах и завершили квалификационный турнир КОНМЕБОЛ на шестом месте, дающем прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.