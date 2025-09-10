Ассист Касереса помог Парагваю обыграть Перу в заключительном отборочном матче ЧМ-2026
В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме завершился матч заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Парагвая. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Перу
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 78'
Единственный гол на 78-й минуте игры забил полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса, которому ассистировал правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Игрок бело-голубых начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.
Парагвайцы набрали 28 очков в 18 матчах и завершили квалификационный турнир КОНМЕБОЛ на шестом месте, дающем прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.
Комментарии
