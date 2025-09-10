Семшов объяснил, почему «Динамо» повезло сыграть со «Спартаком» сразу после паузы на игры

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, почему «Динамо» повезло провести первый матч после паузы на матчи сборных со «Спартаком» в рамках столичного дерби в 8-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Для «Динамо» это плюс, что после паузы оно играет со «Спартаком». На такие матчи никого не нужно настраивать — они понимают, что эта игра значит для болельщиков. Сильного провала у «Динамо» не было — игра с Махачкалой оставляла желать лучшего в плане игры — борьбы, характера и настроя. Со «Спартаком» есть шанс все исправить», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 11 очков. Московское «Динамо» располагается на девятой строчке с восемью очками после аналогичного количества матчей.