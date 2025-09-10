Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов объяснил, почему «Динамо» повезло сыграть со «Спартаком» сразу после паузы на игры

Семшов объяснил, почему «Динамо» повезло сыграть со «Спартаком» сразу после паузы на игры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, почему «Динамо» повезло провести первый матч после паузы на матчи сборных со «Спартаком» в рамках столичного дерби в 8-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Динамо» это плюс, что после паузы оно играет со «Спартаком». На такие матчи никого не нужно настраивать — они понимают, что эта игра значит для болельщиков. Сильного провала у «Динамо» не было — игра с Махачкалой оставляла желать лучшего в плане игры — борьбы, характера и настроя. Со «Спартаком» есть шанс все исправить», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 11 очков. Московское «Динамо» располагается на девятой строчке с восемью очками после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Корнеев высказался о последствиях отъезда Карпина в сборную России для «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android