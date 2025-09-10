Скидки
14:30 Мск
Главная Футбол Новости

Чили — Уругвай, результат матча 10 сентября 2025, счёт 0:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Уругвая сыграла с Чили в отборочном матче к ЧМ-2026 с ничейным результатом
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября завершился матч заключительного тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где встречались национальная команда Чили и сборная Уругвая. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Чили
Окончен
0 : 0
Уругвай

На 38-й минуте встречи чилийский защитник Фелипе Лойола получил жёлтую карточку. На 78-й минуте матча уругвайский голкипер Сантьяго Меле также получил «горчичник».

Отметим, что сборная Уругвая с 28 очками заняла четвёртое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2026 и получила прямую путёвку на мундиаль. Чили соревнования в США, Мексике и Канаде пропустят, так как заняли заключительное 10-е место в квалификации.

Следующий матч у сборной Чили будет товарищеским, она встретится на выезде с национальной командой Ирана 14 октября. Сборная Уругвая же в рамках товарищеского матча сыграет в гостях с национальной командой США 19 ноября.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
