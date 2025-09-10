Скидки
Космос — Велес. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Главная Футбол Новости

Венесуэла — Колумбия, результат матча 10 сентября 2025, счет 3:6, 18-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Монументаль де Матурин» в венесуэльском Матурине завершился матч заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Колумбии. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:3.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Венесуэла
Окончен
3 : 6
Колумбия
1:0 Сеговия – 3'     1:1 Мина – 10'     2:1 Мартинес – 12'     2:2 Суарес – 42'     2:3 Суарес – 50'     2:4 Суарес – 59'     2:5 Суарес – 67'     3:5 Рондон – 76'     3:6 Кордоба – 78'    

В составе победителей покер оформил нападающий Луис Суарес, отличившийся на 42-й, 50-й, 59-й и 67-й минутах. Ещё по одному голу колумбийцев на счету защитника Йерри Мины, забившего первый мяч гостей на 10-й минуте, и форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который вышел на замену на 69-й минуте и отличился на 78-й минуте. В составе Венесуэлы забивали полузащитник Теласко Сеговия и нападающие Хосеф Мартинес и Саломон Рондон.

Колумбийцы набрали 28 очков в 18 матчах и заняли третье место в отборе КОНМЕБОЛ, получив прямую путёвку на ЧМ-2026. Сборная Венесуэлы с 18 очками осталась восьмой и не сыграет на мундиале.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
