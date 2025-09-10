Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса

В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Монументаль де Матурин» в венесуэльском Матурине завершился матч заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Колумбии. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей покер оформил нападающий Луис Суарес, отличившийся на 42-й, 50-й, 59-й и 67-й минутах. Ещё по одному голу колумбийцев на счету защитника Йерри Мины, забившего первый мяч гостей на 10-й минуте, и форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который вышел на замену на 69-й минуте и отличился на 78-й минуте. В составе Венесуэлы забивали полузащитник Теласко Сеговия и нападающие Хосеф Мартинес и Саломон Рондон.

Колумбийцы набрали 28 очков в 18 матчах и заняли третье место в отборе КОНМЕБОЛ, получив прямую путёвку на ЧМ-2026. Сборная Венесуэлы с 18 очками осталась восьмой и не сыграет на мундиале.