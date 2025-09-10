Скидки
Главная Футбол Новости

Боливия — Бразилия, результат матча 10 сентября 2025, счёт 1:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Бразилии всухую сенсационно проиграла Боливии в матче отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где встречались сборная Боливии и национальная команда Бразилии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'    

Единственный гол в этой встрече удалось забить полузащитнику Мигелю Терсеросу из Боливии, который реализовал 11-метровый на 45+4-й минуте. На 80-й минуте встречи бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс получил жёлтую карточку. На 85-й минуте матча защитник Фабрисио Бруно из Бразилии также получил жёлтую карточку.

Отметим, сборная Бразилии отобралась на чемпионат мира 2026 года, заняв итоговое пятое место (28 очков) в турнирной таблице квалификации от КОНМЕБОЛ. Боливия, благодаря победе, обошла Венесуэлу и заняла седьмое место с 20 очками, которое даёт возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах за выход на мундиаль.

Следующий матч сборная Боливии проведёт в рамках товарищеской встречи с национальной командой России 14 октября. Сборная Бразилии же сыграет товарищеский матч с командой Южной Кореи 10 октября.

