Сборная Бразилии всухую сенсационно проиграла Боливии в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где встречались сборная Боливии и национальная команда Бразилии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече удалось забить полузащитнику Мигелю Терсеросу из Боливии, который реализовал 11-метровый на 45+4-й минуте. На 80-й минуте встречи бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс получил жёлтую карточку. На 85-й минуте матча защитник Фабрисио Бруно из Бразилии также получил жёлтую карточку.

Отметим, сборная Бразилии отобралась на чемпионат мира 2026 года, заняв итоговое пятое место (28 очков) в турнирной таблице квалификации от КОНМЕБОЛ. Боливия, благодаря победе, обошла Венесуэлу и заняла седьмое место с 20 очками, которое даёт возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах за выход на мундиаль.

Следующий матч сборная Боливии проведёт в рамках товарищеской встречи с национальной командой России 14 октября. Сборная Бразилии же сыграет товарищеский матч с командой Южной Кореи 10 октября.