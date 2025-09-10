Скидки
Космос — Велес. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Главная Футбол Новости

Определилась сборная, которая сыграет в стыках за выход на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ

Аудио-версия:
Комментарии

В южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 по итогам последнего тура стала известна сборная, которая сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на мундиаль в США, Мексике и Канаде. Этой национальной командой стала Боливия.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'    
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Венесуэла
Окончен
3 : 6
Колумбия
1:0 Сеговия – 3'     1:1 Мина – 10'     2:1 Мартинес – 12'     2:2 Суарес – 42'     2:3 Суарес – 50'     2:4 Суарес – 59'     2:5 Суарес – 67'     3:5 Рондон – 76'     3:6 Кордоба – 78'    

За тур до финиша квалификации седьмое место, дающее право на стыки, занимала Венесуэла, набравшая 18 очков. Но в заключительный игровой день отбора она уступила в сверхрезультативном матче Колумбии (3:6). Боливия отставала от Венесуэлы на одно очко, однако в решающем матче квалификации «зелёные» одолели на своём поле Бразилию со счётом 1:0, выйдя в итоге на седьмое место. У подопечных Оскара Вильегаса стало 20 очков.

Ранее стало известно, что прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии и Парагвая.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
