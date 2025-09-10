Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос о своей возможной отставке

Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос о своей возможной отставке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер футбольной сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче отборочного этапа к ЧМ-2026 с национальной командой Англии (0:5).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

«Мы не проиграли команде в нашем рейтинге или ниже нашего уровня. Давайте будем реалистами.

Собираюсь ли я покинуть свой пост? Не забывайте, что за эти четыре года было сделано так много хорошего, что один матч против футбольной сверхдержавы не может быть отменен. Если вы думаете, что поражение от сверхдержавы можно было предотвратить, тогда хорошо, приведите кого-нибудь ещё.

Опасение отставки? Спросите людей из Федерации. Я с ними не разговаривал, не знаю, что бы они сказали. Звоните и спрашивайте — никакой проблемы. Если вы думаете, что мы сотворим чудо, без проблем», — приводит слова Стойковича сербское издание Sport Klub.

Отметим, сборная Сербии по итогам четырёх туров европейского отбора к ЧМ-2026 занимает третью строчку в турнирной таблице группы K с семью очками.

Материалы по теме
Тренер сборной Англии Тухель отреагировал на разгромную победу над Сербией со счётом 5:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android