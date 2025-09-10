Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос о своей возможной отставке

Главный тренер футбольной сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче отборочного этапа к ЧМ-2026 с национальной командой Англии (0:5).

«Мы не проиграли команде в нашем рейтинге или ниже нашего уровня. Давайте будем реалистами.

Собираюсь ли я покинуть свой пост? Не забывайте, что за эти четыре года было сделано так много хорошего, что один матч против футбольной сверхдержавы не может быть отменен. Если вы думаете, что поражение от сверхдержавы можно было предотвратить, тогда хорошо, приведите кого-нибудь ещё.

Опасение отставки? Спросите людей из Федерации. Я с ними не разговаривал, не знаю, что бы они сказали. Звоните и спрашивайте — никакой проблемы. Если вы думаете, что мы сотворим чудо, без проблем», — приводит слова Стойковича сербское издание Sport Klub.

Отметим, сборная Сербии по итогам четырёх туров европейского отбора к ЧМ-2026 занимает третью строчку в турнирной таблице группы K с семью очками.