Итоговое положение сборных в отборе на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ

Завершился южноамериканский отборочный турнир к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. По итогам соревнований стали известны шесть шесть сборных-участниц, которые сыграют на мундиале, а также сборная, сыграющая в межконтинентальных стыковых матчах за выход на турнир.

Прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины (1), Эквадора (2), Колумбии (3), Уругвая (4), Бразилии (5) и Парагвая (6). В стыковой раунд попала сборная Боливии (7). Венесуэла (8), Перу (9) и Чили (10) уже точно не сыграют на мундиале.

Итоговое положение команд:

Аргентина — 38 очков.

Эквадор — 29 очков.

Колумбия — 28 очков.

Уругвай — 28 очков.

Бразилия — 28 очков.

Парагвай — 28 очков.

Боливия — 20 очков.

Венесуэла — 18 очков.

Перу — 12 очков.

Чили — 11 очков.