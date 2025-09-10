Скидки
Космос — Велес. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Итоговое положение сборных в отборе на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ: турнирная таблица, кто отобрался на ЧМ, Бразилия, Аргентина

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился южноамериканский отборочный турнир к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. По итогам соревнований стали известны шесть шесть сборных-участниц, которые сыграют на мундиале, а также сборная, сыграющая в межконтинентальных стыковых матчах за выход на турнир.

Прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины (1), Эквадора (2), Колумбии (3), Уругвая (4), Бразилии (5) и Парагвая (6). В стыковой раунд попала сборная Боливии (7). Венесуэла (8), Перу (9) и Чили (10) уже точно не сыграют на мундиале.

Итоговое положение команд:
Аргентина — 38 очков.
Эквадор — 29 очков.
Колумбия — 28 очков.
Уругвай — 28 очков.
Бразилия — 28 очков.
Парагвай — 28 очков.
Боливия — 20 очков.
Венесуэла — 18 очков.
Перу — 12 очков.
Чили — 11 очков.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
