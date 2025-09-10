«Лучше раз проиграть 0:5, чем много раз по 0:1». Стойкович — о поражении в игре с Англией

Главный тренер футбольной сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, как нужно настраивать игроков на матчи с сильными соперниками.

«Надо мотивировать игроков, вселять в них уверенность, а не выходить на матч с пессимизмом. Я не скажу им: «Ребята, давайте пропустим два или три мяча, не больше». Из этого можно вынести урок — лучше один раз проиграть 0:5, чем много раз по 0:1», — приводит слова Стойковича сербское издание Sport Klub.

Напомним, вчера сборная Сербии проиграла в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Англии со счётом 0:5. Следующий матч сербы проведут со сборной Албании 11 октября.