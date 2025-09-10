Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это стыд». Вратарь сборной Украины Трубин — об упущенной победе над Азербайджаном

«Это стыд». Вратарь сборной Украины Трубин — об упущенной победе над Азербайджаном
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после выездного матча квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Судаков – 51'     1:1 Махмудов – 72'    

– Какие впечатления от игры? Что не удалось? Игра была не в нашу пользу.

– Да какие могут быть впечатления? Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше. Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим.

– Что хочешь сказать болельщикам? Они пришли на трибуны и поговорили с футболистами после матча.

– Они, как всегда, лучшие. К ним нет никаких претензий. Неважно, где мы играем – всегда поддерживают. Поэтому большое спасибо, – сказал Трубин в интервью после матча.

Напомним, прошлый матч отбора Украина проиграла со счётом 0:2 Франции и имеет одно набранное очко.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Главный тренер сборной Украины Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android