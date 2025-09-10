«Это стыд». Вратарь сборной Украины Трубин — об упущенной победе над Азербайджаном

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после выездного матча квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1).

– Какие впечатления от игры? Что не удалось? Игра была не в нашу пользу.

– Да какие могут быть впечатления? Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше. Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим.

– Что хочешь сказать болельщикам? Они пришли на трибуны и поговорили с футболистами после матча.

– Они, как всегда, лучшие. К ним нет никаких претензий. Неважно, где мы играем – всегда поддерживают. Поэтому большое спасибо, – сказал Трубин в интервью после матча.

Напомним, прошлый матч отбора Украина проиграла со счётом 0:2 Франции и имеет одно набранное очко.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»