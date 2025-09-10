Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборочных матчах на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче европейской квалификации чемпионата мира-2026 против Венгрии (3:2), вписав своё имя в историю.

Благодаря этому голу, 40-летний Криштиану оформил свой 39-й мяч в отборах к чемпионатам мира и повторил рекорд Карлоса Руиса из Гватемалы, у которого столько же голов. На третьем месте идёт звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, имеющий 36 мячей

Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).

В активе Португалии шесть очков после двух туров отборочного турнира. Она возглавляют свою группу.

