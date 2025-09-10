Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — Велес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборочных матчах на ЧМ

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборочных матчах на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче европейской квалификации чемпионата мира-2026 против Венгрии (3:2), вписав своё имя в историю.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21'     1:1 Б. Силва – 36'     1:2 Роналду – 58'     2:2 Варга – 84'     2:3 Канселу – 86'    

Благодаря этому голу, 40-летний Криштиану оформил свой 39-й мяч в отборах к чемпионатам мира и повторил рекорд Карлоса Руиса из Гватемалы, у которого столько же голов. На третьем месте идёт звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, имеющий 36 мячей

Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).

В активе Португалии шесть очков после двух туров отборочного турнира. Она возглавляют свою группу.

Криштиану Роналду толкнул фаната в Армении

Материалы по теме
Роналду божит, а у Мбаппе всё под контролем. Экспресс на отбор ЧМ-2026
Роналду божит, а у Мбаппе всё под контролем. Экспресс на отбор ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android