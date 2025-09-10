Скидки
Главная Футбол Новости

Усик планирует сыграть со звёздами футбола в благотворительном матче в Португалии — ESPN

Аудио-версия:
Комментарии

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может принять участие в благотворительном футбольном матче в Португалии, сообщает ESPN.

Основатель и генеральный директор Sport Global Расмус Соймарк рассказал, что в матче сыграют Эдвин ван дер Сар, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель Пьеро, Хенрик Ларссон, Кафу, Роберто Карлос и Кака.

«Все остальные игроки – бывшие футболисты, но когда Александр Усик спрашивает, может ли он сыграть, ты говоришь да», – сказал Соймарк.

По данным источника, Александр будет продвигать собственный фонд. Ожидается, что боксёр сыграет, по крайней мере, первые 10 минут, но за ним будут внимательно следить, так как он продолжает восстановление после победы над Даниэлем Дюбуа.

Игра пройдёт 15 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Усик танцует на закрытой вечеринке

Новости. Футбол
