Зинченко и Забарный — одни из худших игроков матча с Азербайджаном по версии Sofascore

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года. Для украинской команды это был второй матч в отборе к ЧМ-2026. После данной встречи статистический портал Sofascore выставил оценки участникам игры.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал вингер Александр Зубков, на счету которого ассист в этом матче. Статистический портал Sofascore оценил его действия в 7,7 балла.

Худшими игроками стали нападающий Владислав Ванат (6,5 балла), а также защитники Александр Зинченко и Илья Забарный, чьи действия были оценены в 6,7 балла.

В следующей игре Украина сыграет с Исландией 10 октября.

