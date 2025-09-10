Зинченко и Забарный — одни из худших игроков матча с Азербайджаном по версии Sofascore
Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года. Для украинской команды это был второй матч в отборе к ЧМ-2026. После данной встречи статистический портал Sofascore выставил оценки участникам игры.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Судаков – 51' 1:1 Махмудов – 72'
Лучшим игроком в составе сборной Украины стал вингер Александр Зубков, на счету которого ассист в этом матче. Статистический портал Sofascore оценил его действия в 7,7 балла.
Худшими игроками стали нападающий Владислав Ванат (6,5 балла), а также защитники Александр Зинченко и Илья Забарный, чьи действия были оценены в 6,7 балла.
В следующей игре Украина сыграет с Исландией 10 октября.
