Тринидад и Тобаго проиграл Ямайке с двумя незасчитанными голами Ливая Гарсии

В ночь с 9 на 10 сентября мск на стадионе «Парк Индепенденс» в Кингстоне завершился матч 2-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Ямайки и национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

На 36-й минуте счёт открыл ямайский нападающий Бэйли Кадамартери. На 57-й минуте полузащитник Джонатан Расселл установил окончательный результат.

В стартовом составе Тринидада и Тобаго вышел нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия, который дважды отправил мяч в сетку ворот Ямайки, но оба гола были отменены после просмотра ВАР из-за положения «вне игры». Форвард сыграл 74 минуты и был заменён. В основе «Регги бойз» сыграл нападающий «Пари НН» Ренальдо Сефас, который провёл на поле 80 минут, не отметившись результативными действиями. На 78-й минуте вышел на замену ямайский экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон.

Сборная Ямайки с шестью очками в двух матчах возглавляет турнирную таблицу отборочной группы B, второе место занимает Кюрасао с четырьмя очками. Тринидад и Тобаго набрал одно очко и находится на третьей строчке таблицы. Замыкают квартет Бермудские острова, потерпевшие два поражения в двух играх.