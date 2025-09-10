L'Equipe поделился инсайдом о планах Зинедина Зидана и будущем месте работы

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции, подтверждает L’Équipe.

По сведениям источника, 53-летний специалист намерен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера французской сборной после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике.

Также отмечается, что Зидан следит за Лигой 1, просматривает европейские и другие матчи. Он делает много заметок и, как утверждается, уже имеет идеи относительно будущей игры французской сборной.

Напомним, ранее Дидье Дешам сообщил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним турниром у руля сборной.

Зидан во время тренерской карьеры возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом